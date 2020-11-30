كينيا تسجل 711 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كينيا 711 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 7 وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية وأوضحت وزارة الصحة الكينية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 83 ألفا و 316 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفا و 441 حالة.