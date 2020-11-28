كينيا تسجل 1554 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كينيا 1554 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 14 حالة وفاة ، خلال الـ 24 ساعة الماضية وأوضحت وزارة الصحة الكينية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 81 ألفا و 656 إصابة ، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفا و 441 وفاة.