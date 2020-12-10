المكسيك تسجل 11974 إصابة جديدة بفيروس كورونا و781 وفاة

سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأربعاء 11974 إصابة جديدة بفيروس كورونا و781 وفاة، ليرتفع مجمل الإصابات إلى مليون و205229 والوفيات إلى 111655. وتقول الحكومة إن عدد المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة على الأرجح.