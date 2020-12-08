وفيات كورونا في المكسيك تتجاوز 110 آلاف

سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم امس الاثنين 6399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و357 وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و182249 إصابة و110074 وفاة. وتقول الحكومة إن عدد المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة على الأرجح.