مصر تسجل 415 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و19 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 415 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا في البلاد، بالإضافة إلى 19 حالة وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، أن 202 متعافيًا من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 103703 حالة. وأشار "مجاهد" إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حتى اليوم هو 118847 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6790 حالة وفاة.

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