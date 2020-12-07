ارتفاع الإصابات بكورونا في المكسيك إلى مليون و175850

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم امس الأحد تسجيل 7455 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و261 حالة وفاة ليصل إجمالي العدد الرسمي للإصابات إلى مليون و175850 والوفيات إلى 109717 . وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.