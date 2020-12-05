ارتفاع الإصابات بكورونا في المكسيك إلى مليون و156770

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك اليوم تسجيل 12127 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و 690 حالة وفاة ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و156770 وحالات الوفاة إلى 108863 وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.