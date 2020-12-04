المكسيك تسجل 11030 إصابة جديدة بفيروس كورونا و608 وفيات

قالت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الخميس إنها سجلت 11030 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و608 وفيات، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و144 ألفا و643 حالة، والوفيات إلى 108173. وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى كثيرا على الأرجح من العدد المؤكد المعلن.