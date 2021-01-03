مصر تسجل 1407 إصابة بفيروس كورونا

سجلت مصر 1407 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد , و 54 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية , ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 140878 إصابة. وأوضحت الصحة المصرية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 113480 حالة , فيما بلغ مجموع الوفيات 7741 حالة وفاة.