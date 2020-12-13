المكسيك تسجل 12057 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم السبت تسجيل 12057 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و685 حالة وفاة ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و241436 وحالات الوفاة إلى 113704 . وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.