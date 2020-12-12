المكسيك توافق على الاستخدام الطارئ للقاح فايزر لكوفيد-19

أعلن نائب وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز جاتيل يوم امس الجمعة إن هيئة كوفيبرس للرقابة الصحية وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر لكوفيد-19. وسجلت المكسيك 12253 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و693 حالة وفاة ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و229379 وحالات الوفاة إلى 113019.