تعرف على أسباب الصداع في الصيام وكيفية علاجة

التخلص من الصداع الذي قد يرافق الصائم خلال النهار أو بعد إفطاره أمر سهل، يتطلب فقط بعض الالتزام بخطوات ينصح باتباعها الأطباء والدراسات العالمية في حين يعد الاستغناء عنها سببا رئيسا للإصابة بالصداع، ونذكر لكم أبرزها:
-الاهتمام بوجبة السحور كوجبة رئيسية، كونها تمد الجسم بالطاقة، وأيضا الابتعاد عن تناول السكريات والحلويات في وجبة السحور.
-تناول كمية وفيرة من الماء في فترة ما بين الإفطار والسحور.
-الابتعاد عن السهر، والحرص على أخذ قسط كافٍ من النوم.
-تجنب التدخين بشراهة بعد الإفطار، لأن ذلك يؤدي إلى الصداع.
-تجنب الإجهاد الذهني خلال ساعات الصيام.
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تألقوا معًا في عام 2007 في الفيلم الكوميدي "Superbad"، وفي ليلة الخميس ، برهنت النجمة العالمية إيما ستون، والممثل الكوميدي جونا هيل، على أن صداقتهما لا تزال قوية، حيث إنهما ظهرا معًا على السجادة الحمراء في نيويورك للاحتفال بعرض مسلسلهما الجديد "Maniac" على شبكة "نيتفليكس". وتبادل الاثنان بعض النكات على السجادة الحمراء، وتعالت أصوات ضحكاتهم أمام المصورين، وبدت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 29 عامًا ، أنيقة حيث ارتدت فستانًا باللون النحاسي المعدني وتركت شعرها الأحمر منسدلًا أسفل ظهرها وكتفيها في تجعيدات مذهلة. وأكملت الممثلة، التي فازت بجائزة الأوسكار عن فيلم "La La Land"، إطلالتها بماكياج العيون الدخاني ولون الشفاه الأحمر الداكن، أما جونا، البالغ من العمر 34 عامًا، اختار بدلة سوداء بالكامل، مكونة من قميص وربطة عنق سوداء مع بدلة من قطعتين ونظارات رياضية وجميعهم باللون الأسود. وتدور أحداث المسلسل
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