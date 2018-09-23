تعرف على أسباب الصداع في الصيام وكيفية علاجة

التخلص من الصداع الذي قد يرافق الصائم خلال النهار أو بعد إفطاره أمر سهل، يتطلب فقط بعض الالتزام بخطوات ينصح باتباعها الأطباء والدراسات العالمية في حين يعد الاستغناء عنها سببا رئيسا للإصابة بالصداع، ونذكر لكم أبرزها:

-الاهتمام بوجبة السحور كوجبة رئيسية، كونها تمد الجسم بالطاقة، وأيضا الابتعاد عن تناول السكريات والحلويات في وجبة السحور.

-تناول كمية وفيرة من الماء في فترة ما بين الإفطار والسحور.

-الابتعاد عن السهر، والحرص على أخذ قسط كافٍ من النوم.

-تجنب التدخين بشراهة بعد الإفطار، لأن ذلك يؤدي إلى الصداع.

-تجنب الإجهاد الذهني خلال ساعات الصيام.