مصر تسجّل 643 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية, 643 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و55 حالة وفاة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 163129 من ضمنهم 127433 إصابة جرى شفاؤها، و 9067 حالة وفاة.