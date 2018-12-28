عشبة سحرية تسمي الحلفا، أو حشيش الجمل، أو الهشمية، ولها تسميات أخرى، فهي مفيدة جداً في حرق الدهون وخسارة 15 كيلو من الوزن الزائد، عند نقعها وشربها ثلاث مرات يومياً، ونقدم لك هذه الوصفة للإستفادة بشكل أكبر من عشبة الحلفا.

الحلفا بر هو نبات من الفصيله النجيليه زكي الرائحة وطوله يبلغ 90 سم وله ازهار فواحه بعطر مميز وموطنه شمال افريقيا وشبه الجزيره العربيه وهو موجود معظم فصول السنه، وهو من النباتات العطريه مرة الطعم وللنبات فوائد علاجيه كثيره نذكر منها مثلا .

إذا استخدم النبات كمسحوق تم مزجه مع الماء وعسل النحل بانه يقوم بطرد ديدان المعده والتي تتسب في الانتفاخ والاحساس بعدم الراحه كما ان مسحوق النبات يستخدم ايضا في دهان الجروح ويساعد على التئامها بشكل سريع ونبات الحلفا بر من اكثر النباتات المدره للبول مما يساعد على التخلص من الوزن الزائد من خلال خروج المواد الدهنية المخزنه في الجسم عن طريق البول كما يحتوى نبات الحلفا بر على مواد الحلفابيرول ومواد سيكو بترينيه وزيوت طياره يصنع منها ادويه لعلاج امراض الكلى والمغص ويساعد نبات الحلفا بر فى تطهير المجارى البوليه وتفتيت حصوات الكلى، ويستخدم النبات كمشروب ممزوج مع العسل مرتين يوميا لعلاج الكحه والربو ولخفض الحرارة المرتفعة.

هذه العشبه تذيب الشحوم المحيطة بالكبد يعني انها تنظف محيط الكبد و تخلصه من الدهون و التسمم و هذا يجعل الحرق يزيد في السرعة ما دام الكبد خالي من الدهون و السموم .