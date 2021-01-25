تونس تسجل 2059 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 2059 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 80 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الصحة التونسية في بيانها اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس 197 ألفا و 373 إصابة ،فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6 آلاف و 234 حالة.