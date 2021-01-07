ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بأفريقيا

أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بمرض فيروس كورونا الجديد ( كوفيد- 19 ) في القارة الأفريقية بلغ مليونين و 879 ألفا و193 إصابة . وأضاف المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا بدول القارة الأفريقية بلغ 68 ألفا و 755 حالة.