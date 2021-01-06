الإمارات تسجل 2,067 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت الإمارات 2.067 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات فيها 218,766 حالةً. وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى وفاة أربعة مصابين بالفيروس، ليصل عدد الوفيات في البلاد إلى 689 حالةً.