تونس تسجل 1661 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 1661 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 76 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 202.323 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6446 وفاةً.