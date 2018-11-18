تناول الألياف يقلل من احتمالية الوفاة بسبب سرطان القولون
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تناول الألياف يقلل من احتمالية الوفاة بسبب سرطان القولون

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العرب اليوم - تناول الألياف يقلل من احتمالية الوفاة بسبب سرطان القولون

سرطان القولون
القاهرة - العرب اليوم

أكدت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان القولون، إذا اتبعوا نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف أو تناولوا كمية أكبر من الألياف، قد تقل احتمالات وفاتهم بسبب هذه الأورام، مقارنة بمن لا يتناولون الكثير من الألياف.

وأوضح كبير الباحثين في الدراسة أندرو تشان من كلية الطب بجامعة هارفارد ومستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن: “تناول المزيد من الألياف بعد تشخيص الإصابة بسرطان القولون والمستقيم يرتبط بتراجع خطر الوفاة من هذا المرض، يبدو أن ذلك لا علاقة له بكمية الألياف التي جرى تناولها قبل التشخيص”.

وارتبطت أنظمة الغذاء الغنية بالألياف باحتمالات أقل للوفاة. وقال الباحثون في تقرير بدورية جاما لعلم الأورام، إنه بالمقارنة مع أقل المشاركين تناولا للألياف، فإن كل إضافة مقدارها خمسة غرامات من الألياف ترتبط باحتمالات أقل للوفاة نتيجة سرطان القولون والمستقيم بنسبة 22%، كما ترتبط بتراجع احتمالات الوفاة بنسبة 14% نتيجة لأسباب أخرى، وبالنسبة لتغيير النظام الغذائي بعد تشخيص الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، توصلت الدراسة إلى أن زيادة الألياف ارتبطت أيضًا بزيادة فرص الشفاء.

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تناول الألياف يقلل من احتمالية الوفاة بسبب سرطان القولون تناول الألياف يقلل من احتمالية الوفاة بسبب سرطان القولون



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تناول الألياف يقلل من احتمالية الوفاة بسبب سرطان القولون تناول الألياف يقلل من احتمالية الوفاة بسبب سرطان القولون



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