موريتانيا تسجل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 9 آلاف و 516 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 188 حالة.