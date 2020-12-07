قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم ، إن البلاد سجلت 26363 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و313 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقا لبيانات الوزارة ،سجلت البرازيل حتى الآن ، ستة ملايين و 603540 حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 176941 ​​​.

وأشارت وزارة الصحة إلى تعافي أكثر من 5.8 مليون مريض بعد شفائهم. وتحتل البرازيل حاليا المرتبة الثانية عالميا من حيث الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، بعد الولايات المتحدة فقط، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة و الهند.