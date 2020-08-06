نادين نسيب نجيم تتعرض إلى إصابة خطيرة في انفجار بيروت

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان اللبنانية نادين نسيب نجيم، وذلك في أول ظهور لها بعد خضوعها لجراحة عاجلة.وكانت الفنانة نادين نسيب نجيم قد تعرضت لإصابات خطيرة استلزمت خضوعها لجراحة عاجلة إثر الانفجار العنيف الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت.ووفق الإعلامية رولا نسيب نجيم، شقيقة الفنانة نادين نسيب نجيم، فقد تعرضت الأخيرة لإصابات وجروح بالغة في الوجه الأمر الذي أدى إلى تشوه وجهها.

وفي أول تعليق لها على الواقعة، كتبت نادين، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»،: «بشكر ربى أولاً رجع خلقنى وأعطانى عمرا جديدا، الانفجار كان قريبا والمنظر مش متل الحكى فعلاً يلى بيفوت عل بيت وبيشوف الدم وين ما كان وكل شيء مكسر ما بيقول انه بعدنا عايشين».

وتابعت نادين نسيب نجيم: «الحمد الله ألف مرة عطانى القوة أنزل 22 طابق حافية مغطسة بالدم تقدر خلص حالى الناس كلها مدممة جرحى قتلى سيارات مكسرة ناس عم تصرخ وتبكى وقفت سيارة قلتله دخيلك ساعدنى كان ابن حلال وصلنى على أول مشفى رفضوا يستقبلونى لأنه كانت مكدسة بالجرحى رجع اخدنى على مشفى المشرق اسعفونى وخضعت لعملية 6 ساعات لأنه نص وجهى وجسمى مدمم».

واستطردت نادين نسيب نجيم: «بس يلى شفته عل أرض صعب كتير ينوصف فعلاً، وكأنه قنبلة نووية، شكراً يا رب انك حميتنى وحمد الله ولادى بخير وسلامة ما كانوا بالبيت، بشكر الله كل لحظة ويا رب ترحم الموتى وتشفى الجرحى».وكانت قالت الفنانة اللبنانية ريما نجيم إن النجمة اللبنانية نادين نجيم خضعت لعملية جراحية لمدة 6 ساعات وذلك علي خلفية إصابتها في انفجار بيروت أمس الثلاثاء.

حيث غردت ريما قائلة: «لكل اللي عم يسألوني عن نادين نسيب نجيم وبدّن يطمّنوا عنّا بعتذر كون عم بنقل خبر بيشغل البال بس نادين تأذّت بالانفجار خضعت لعملية جراحية طويلة استمرّت ٦ ساعات وهي حالياً أفضل و الأولاد بأمان الحمد لله انشاء الله قريباً بتحكي معكن هيّ بس طلبت طمّنكن عليها صلّولها».