نقل نادين نجيم إلى المستشفى متأثرة بإصابتها في انفجار لبنان

تعرّضت الفنانة اللبنانية نادين نجيم للإصابة؛ نظراً لقرب منزلها من موقع الانفجار الأليم الذى هز أرض مرفأ بيروت، مساء أمس وطالبت الاعلامية رضوى الشربيني متابعيها عبر حسابها على "فيسبوك"، بالدعاء لـ نادين نجيم. وكتبت رضوى الشربينى: "نادين نجيم فى المستشفى .. ادعولها ". وتسبب انفجار بيروت في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط الكثير من الجرحى". وقال مراسل فرانس 24 شربل عبود إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة. وأفاد المراسل بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نتج عن حريق شب في أحد مستودعات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي كمية كبيرة من المفرقعات. ووردت أنباء عن وقوع عدد كبير من الجرحى إلى جانب أضرار مادية كبيرة في السيارات والمركبات والمباني المحيطة بمنطقة الميناء.