شيرين تؤكد أن محمد صلاح اتصل بي ولو رزقت بمولود فسأسميه باسمه

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وهي تعلن أمام جمهورها في حفل فني بدبي تلقيها اتصالا هاتفيا من اللاعب العالمي محمد صلاح.

وظهرت شيرين في الفيديو عقب اعتلائها خشبة المسرح وهي تقول:"من يومين صحيت الصبح على مكالمة تليفون من حد أنتم بتحبوه جدا، اتصل بيا وقالي احنا بنحبك وخليكِ جامدة.. وكان محمد صلاح".