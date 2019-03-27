محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب يفجّر مفاجأة

كشف المطرب المصري حسام حبيب، مفاجأة حول التحقيق مع زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، في نقابة المهن الموسيقية والمقرر الأربعاء 27 مارس.

حسام حبيب، قال في تصريحات صحفية، إن شيرين لن تخضع للتحقيق أمام نقابة المهن الموسيقية في التحقيق معها بشأن الاتهام الموجه إليها بالإساءة إلى مصر خلال حفل غنائي أقامته في البحرين، نظرًا لتواجدها خارج البلاد حاليًا وذلك لارتباطها بحفل غنائي في دبي يوم الجمعة المقبل.

وأضاف، أن الدكتور حسام لطفي، محامي شيرين سيكون حاضراً بدلاً منها أمام لجنة التحقيق، والتي تتألف من ثلاثة أعضاء أولهم مستشار من مجلس الدولة، والثاني سعد المتولي رئيس الشئون القانونية بالنقابة، بالإضافة إلى أحد أعضاء مجلس النقابة، ومن المتوقع أن يحضر النقيب هاني شاكر رغم ارتباطه بحفل غنائي في مدينة جدة السعودية اليوم الثلاثاء.

وكان الدكتور حسام لطفي محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب قد أكد سلامة موقفها القانوني، لأنّ جهة التحقيق يجب أن توفر أولًا تسجيلًا كاملًا للحفل، وهذا يتعذر تحقيقه لأنّ الحفل لم يتم تصويره من الأساس.