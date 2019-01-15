دلال عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد سمير غانم باحضار تورته
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دلال عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد سمير غانم باحضار تورته

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العرب اليوم - دلال عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد سمير غانم باحضار تورته

الفنانة دلال عبد العزيز و الفنان سمير غانم
القاهرة - العرب اليوم

قامت الفنانة دلال عبد العزيز بشراء تورته عليها صورة الفنان سمير غانم وذلك إحتفالا بعيد ميلاده والذي جمع عائلته الفنية دنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان وإيمي وزوجها حسن الرداد.

 وتحرص الفنانة دلال عبد العزيز على الأحتفال بعيد ميلاد زوجها كل عام، من ناحية أخرى قام عدد من الفنانيين بتهنئة سمير غانم بعيد ميلاده منهم إلهام شاهين وليلى علوي والفنان محمد ثروت وطلعت زكريا.

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دلال عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد سمير غانم باحضار تورته دلال عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد سمير غانم باحضار تورته



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دلال عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد سمير غانم باحضار تورته دلال عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد سمير غانم باحضار تورته



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