دلال عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد سمير غانم باحضار تورته

قامت الفنانة دلال عبد العزيز بشراء تورته عليها صورة الفنان سمير غانم وذلك إحتفالا بعيد ميلاده والذي جمع عائلته الفنية دنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان وإيمي وزوجها حسن الرداد.

وتحرص الفنانة دلال عبد العزيز على الأحتفال بعيد ميلاد زوجها كل عام، من ناحية أخرى قام عدد من الفنانيين بتهنئة سمير غانم بعيد ميلاده منهم إلهام شاهين وليلى علوي والفنان محمد ثروت وطلعت زكريا.