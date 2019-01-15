تواصل الفنانة ياسمين صبرى تصوير مسلسلها الجديد "حكايتى" فى الإسكندرية، حيث بدأت تصوير أول المشاهد يوم السبت الماضى بعد شهرين من التحضيرات والعمل على السيناريو والشخصيات، لتخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما التليفزيونية للعرض فى شهر رمضان المقبل.

"حكايتى" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، دنيا المصرى، جمال عبد الناصر ومصطفى درويش وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى.

واختارت ياسمين صبرى تصوير معظم أحداث المسلسل فى مدينتها الإسكندرية التى ولدت فيها وتعيش بها حتى الآن، لتشهد هذه المدينة على أول بطولة مطلقة لها فى الدراما، خاصة وأن ياسمين مرتبطة جداً بالمدينة فرغم عملها وشهرتها التى حققتها مؤخراً فى التمثيل لكنها مازالت مقيمة فى الإسكندرية طوال الوقت التى لا ترتبط فيها بتصوير أى أعمال فنية.

وتعود ياسمين بـ"حكايتى" إلى الدراما بعد غيابها عن شهر رمضان الماضى، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "الحصان الأسود" فى شهر رمضان قبل الماضى، وشاركت فى بطولته إلى جانب أحمد السقا وشيرى عادل ومحمد فراج وأحمد بدير وصبرى فواز وأميرة العايدى وأحمد العوضى ومحمد عادل وميرنا نور الدين وآخرون، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج أحمد خالد موسى.