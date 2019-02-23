بلاغ ضد ممثل مصري مشهور بسبب إهانته القضاء وموقفه من الإعدامات الأخيرة
آخر تحديث GMT01:55:26
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » فن عاجل

بلاغ ضد ممثل مصري مشهور بسبب إهانته القضاء وموقفه من الإعدامات الأخيرة

العرب اليوم -

العرب اليوم - بلاغ ضد ممثل مصري مشهور بسبب إهانته القضاء وموقفه من الإعدامات الأخيرة

الفنان المعروف عمرو واكد
القاهرة - العرب اليوم

قدم محامي مصري بلاغا للنائب العام ضد الفنان المعروف عمرو واكد بتهمة إهانة القضاء، بعد أن نشر تدوينه يهين فيها القضاء على حد قول المحامي.

وقال المحامي في بلاغه إن: "واكد نشر تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، جاء فيها أنه ضد أحكام الإعدام للبريء والمذنب واختتم التدوينة بكلمة كفاية دم".

وصرح المحامي وفقا لما قاله بأن ذلك إشارة إلى التعليق على تنفيذ حكم الإعدام في قتلة النائب العام، مضيفا أن هذا الحديث يمثل جرائم متعددة منها رفض المشكو في حقه القصاص وعقوبة الإعدام الثابتين بأحكام الدين الإسلامي.

وتابع:" يعد ذلك أيضا تعليقا على أحكام القضاء ويمثل جريمة إهانة السلطة القضائية وإشارة سياسية واضحة في مناصرة الإرهابيين من قبل المشكو في حقه ما يدعو إلى تكدير الأمن والسلم المجتمعي".

 

فن عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

بلاغ ضد ممثل مصري مشهور بسبب إهانته القضاء وموقفه من الإعدامات الأخيرة بلاغ ضد ممثل مصري مشهور بسبب إهانته القضاء وموقفه من الإعدامات الأخيرة



أخبار ذات صلة

GMT 21:43 2019 الجمعة ,15 شباط / فبراير

خالد يوسف يظهر عبر قناة " الحرة "
العرب اليوم - خالد يوسف يظهر عبر قناة " الحرة "

GMT 00:19 2019 الثلاثاء ,12 شباط / فبراير

الفنانة اللبنانية إليسا تسافر إلى بروكسل لإجراء عملية جراحية خطيرة
العرب اليوم - الفنانة اللبنانية إليسا تسافر إلى بروكسل لإجراء عملية جراحية خطيرة

GMT 21:34 2019 الأربعاء ,06 شباط / فبراير

الظهور الأول للفنان الكبير محمود ياسين مع حفيده بعد غياب طويل
العرب اليوم - الظهور الأول للفنان الكبير محمود ياسين مع حفيده بعد غياب طويل

GMT 00:23 2019 الأربعاء ,06 شباط / فبراير

أحمد فلوكس وحورية فرغلى يكشفان "براءة ريا وسكينة"
العرب اليوم - أحمد فلوكس وحورية فرغلى يكشفان "براءة ريا وسكينة"

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

بلاغ ضد ممثل مصري مشهور بسبب إهانته القضاء وموقفه من الإعدامات الأخيرة بلاغ ضد ممثل مصري مشهور بسبب إهانته القضاء وموقفه من الإعدامات الأخيرة



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أظهرت عضلات بطنها وجسدها الممشوق في الصور

تألّق توليسا خلال قضائها وقتًا ممتعًا في منتجع برتغالي

لشبونة ـ ناجي دياب

ذهبت المغنية توليسا كونتوستافلوس في رحلة صحية إلى البرتغال، ونشرت صور الرحلة عبر تطبيق "إنستغرام" الجمعة، حيث صور البكيني الأسود، معربة عن حزنها لانتهاء الرحلة الصحية في "أواسيس بوتيك هيلث ريتريت آند سبا". وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نجمة "إن-دوبز"، 30 عاما، ارتدت العديد من ملابس البحر الرائعة، لكنها ركزت على اللون الأسود، وخلال ارتدائها التقطت العديد من اللصور المثيرة أمام إحدى البحيرات، وهي تمسك كوبا من العصير الأخضر، وأظهرت عضلات بطنها وجسدها الممشوق في الصور. أقرأ يضًا - توليسا كونتوستافلوس تعود إلى مسرح "X Factor" ورفعت شعرها البني اللون في تسريحة على شكل كعكة، وارتدت نظارة سوداء أنيقة كبيرة الحجم، ووضعت على صورتها عنوانا: "سأفتقد هذا المكان الرائع في البرتغال"، وشاركت الأربعاء صورة أخرى وهي لا تضع أي مساحيق تجميل، وشوهدت وهي تستلقي وتستمتع بحمام شمس وتشرب أحد المشروبات السموزي…

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 06:19 2019 السبت ,23 شباط / فبراير

دار "فندي" الإيطالية تُقدِّم آخر عروض لاغرفيلد بعد رحيله بيومين
العرب اليوم - دار "فندي" الإيطالية تُقدِّم آخر عروض لاغرفيلد بعد رحيله بيومين

GMT 07:38 2019 السبت ,23 شباط / فبراير

أجمل الحدائق النباتية في الولايات المتحدة خلال الربيع
العرب اليوم - أجمل الحدائق النباتية في الولايات المتحدة خلال الربيع

GMT 06:06 2019 السبت ,23 شباط / فبراير

أهم النصائح لإنشاء حديقة صغيرة تناسب أفراد العائلة
العرب اليوم - أهم النصائح لإنشاء حديقة صغيرة تناسب أفراد العائلة

GMT 11:55 2019 السبت ,23 شباط / فبراير

أحدث استطلاعات للرأي يكشف أن شعبية جاستن ترودو تتراجع
العرب اليوم - أحدث استطلاعات للرأي يكشف أن شعبية جاستن ترودو تتراجع

GMT 01:12 2019 الأحد ,24 شباط / فبراير

مريم عبدو تستقيل من منصبها لعدم تغطية الاحتجاجات ضد بوتفليقة
العرب اليوم - مريم عبدو تستقيل من منصبها لعدم تغطية الاحتجاجات ضد بوتفليقة

GMT 03:39 2019 الجمعة ,22 شباط / فبراير

كايا غربر وبيلا وجيجي حديد يظهرن بجرأة خلال عرض فيندي
العرب اليوم - كايا غربر وبيلا وجيجي حديد يظهرن بجرأة خلال عرض فيندي

GMT 06:43 2019 الجمعة ,22 شباط / فبراير

دليل المُسافرين إلى مقاطعة كورنوال ذات المناظر الخلّابة
العرب اليوم - دليل المُسافرين إلى مقاطعة كورنوال ذات المناظر الخلّابة

GMT 10:49 2019 الجمعة ,22 شباط / فبراير

أسرار فن الزجاج خلال معرض "كولكت" في "ساتشي غاليري"
العرب اليوم - أسرار فن الزجاج خلال معرض "كولكت" في "ساتشي غاليري"

GMT 06:07 2019 الجمعة ,22 شباط / فبراير

سفيان جيلالي يعتبر أن "الإسلاميين" ورقة بيد النظام
العرب اليوم - سفيان جيلالي يعتبر أن "الإسلاميين" ورقة بيد النظام

GMT 05:07 2019 السبت ,23 شباط / فبراير

تقرير يؤكد أن السلطات التركية انتهكت حرية الصحافة في 2018
العرب اليوم - تقرير يؤكد أن السلطات التركية انتهكت حرية الصحافة في 2018

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 00:21 2014 السبت ,10 أيار / مايو

"الزونا" مرضٌ فايروسي معدي يتّخذ من الأعصاب خطًا له
العرب اليوم - "الزونا" مرضٌ فايروسي معدي يتّخذ من الأعصاب خطًا له

GMT 10:08 2019 الإثنين ,04 شباط / فبراير

6 مِن أفضل عُطلات الربيع في الريف الأوروبي
العرب اليوم - 6 مِن أفضل عُطلات الربيع في الريف الأوروبي

GMT 14:25 2016 الجمعة ,26 آب / أغسطس

النجمة يسرا محنوش تخطف أنظار الجماهير على مسرح قرطاج الدولي
العرب اليوم - النجمة يسرا محنوش تخطف أنظار الجماهير على مسرح قرطاج الدولي

GMT 01:50 2015 الأربعاء ,16 كانون الأول / ديسمبر

زينب مهدي توضح مخاطر عدم إشباع الزوج لرغبات زوجته الجنسية
العرب اليوم - زينب مهدي توضح مخاطر عدم إشباع الزوج لرغبات زوجته الجنسية

GMT 00:28 2015 الأربعاء ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

الطفل المعجزة يكشف ذكرياته الخاصة مع فناني الزمن الجميل
العرب اليوم - الطفل المعجزة يكشف ذكرياته الخاصة مع فناني الزمن الجميل

GMT 12:23 2014 الأربعاء ,20 آب / أغسطس

معرض "مشكاة" التفاعلي يطور عرضًا علميًا لتقنية النانو في السعودية
العرب اليوم - معرض "مشكاة" التفاعلي يطور عرضًا علميًا لتقنية النانو في السعودية

GMT 05:04 2015 الثلاثاء ,30 حزيران / يونيو

المرور السعودي ينفي صحة تغيير لوحات السيارات
العرب اليوم - المرور السعودي ينفي صحة تغيير لوحات السيارات

GMT 02:45 2016 الثلاثاء ,16 آب / أغسطس

باحثون يكشفون عن وشم مؤقت يستخدم للتحكم في الإلكترونيات 
العرب اليوم - باحثون يكشفون عن وشم مؤقت يستخدم للتحكم في الإلكترونيات 

GMT 02:34 2015 الإثنين ,29 حزيران / يونيو

تنظيم توزيع ماء زمزم في المدينة المنورة
العرب اليوم - تنظيم توزيع ماء زمزم في المدينة المنورة

GMT 17:28 2013 الخميس ,31 كانون الثاني / يناير

رئيس الوزراء الصربي يحافظ على توازنه أمام مذيعة لا ترتدي ملابس داخلية
العرب اليوم - رئيس الوزراء الصربي يحافظ على توازنه أمام مذيعة لا ترتدي ملابس داخلية

GMT 09:40 2017 الإثنين ,26 حزيران / يونيو

اللون البني يدل على الدعم مع وجود شعور بالالتزام
العرب اليوم - اللون البني يدل على الدعم مع وجود شعور بالالتزام

GMT 20:52 2014 الأحد ,24 آب / أغسطس

رطبي بشرتك دائمًا لتحتفظي بإطلالة برونزية لها
العرب اليوم - رطبي بشرتك دائمًا لتحتفظي بإطلالة برونزية لها

GMT 12:43 2015 الجمعة ,18 أيلول / سبتمبر

ديكورات مميزة باستخدام الأقراص المضغوطة في المنزل
العرب اليوم - ديكورات مميزة باستخدام الأقراص المضغوطة في المنزل

GMT 03:43 2015 السبت ,31 تشرين الأول / أكتوبر

الفنانة الكويتية منى شداد تصور مسلسل "القصر الكبير"
العرب اليوم - الفنانة الكويتية منى شداد تصور مسلسل "القصر الكبير"

GMT 09:22 2017 الخميس ,17 آب / أغسطس

عارضة أزياء بحرينية تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي
العرب اليوم - عارضة أزياء بحرينية تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

GMT 20:56 2013 الأربعاء ,26 حزيران / يونيو

جولي ريدفيرن تعاني من مرض السمع الحاد و النادر في الأذن الداخلية
العرب اليوم - جولي ريدفيرن تعاني من مرض السمع الحاد و النادر في الأذن الداخلية

GMT 07:43 2016 الثلاثاء ,09 شباط / فبراير

امرأة بريطانية تحوَل ديكورات منزلها إلى بيت وردي للحفلات
العرب اليوم - امرأة بريطانية تحوَل ديكورات منزلها إلى بيت وردي للحفلات

GMT 18:54 2018 الأحد ,12 آب / أغسطس

استمتع بجولة ممتعة وسط غابات الموز والبابايا في مغارة طرطوس
العرب اليوم - استمتع بجولة ممتعة وسط غابات الموز والبابايا في مغارة طرطوس

GMT 09:26 2017 الجمعة ,26 أيار / مايو

نور فخري تنتهي من تصوير دورها في "طاقة القدر"
العرب اليوم - نور فخري تنتهي من تصوير دورها في "طاقة القدر"

GMT 11:10 2015 الخميس ,18 حزيران / يونيو

"بانتظار الياسمين" دراما واقعية تجسد قصص مهجري الحرب السوريين
العرب اليوم - "بانتظار الياسمين" دراما واقعية تجسد قصص مهجري الحرب السوريين

GMT 11:40 2014 الأربعاء ,08 كانون الثاني / يناير

شميشة الشافعي الى "العرب اليوم": نجاح برنامجي راجع إلى اجتهاد طاقمه
العرب اليوم - شميشة الشافعي الى "العرب اليوم": نجاح برنامجي راجع إلى اجتهاد طاقمه

GMT 01:39 2017 الأربعاء ,25 كانون الثاني / يناير

ميرفت أمين تنتهي من تصوير فيلم "ممنوع الاقتراب"
العرب اليوم - ميرفت أمين تنتهي من تصوير فيلم "ممنوع الاقتراب"

GMT 14:38 2019 الإثنين ,21 كانون الثاني / يناير

هاري كين يغيب عن "توتنهام" أمام "تشيلسي" بسبب الإصابة
العرب اليوم - هاري كين يغيب عن "توتنهام" أمام "تشيلسي" بسبب الإصابة

GMT 11:26 2018 الإثنين ,22 تشرين الأول / أكتوبر

إدارة الاتفاق تسلم اللاعبين مكافأة الفوز على الأهلي
العرب اليوم - إدارة الاتفاق تسلم اللاعبين مكافأة الفوز على الأهلي

GMT 08:02 2018 الأحد ,08 تموز / يوليو

كريستين لاغارد تؤكّد أن "الاتحاد" لديه "ورقة يلعبها"
العرب اليوم - كريستين لاغارد تؤكّد أن "الاتحاد" لديه "ورقة يلعبها"

GMT 07:09 2018 الجمعة ,06 تموز / يوليو

تعرف على سبب تسمية الجامع الأزهر الشريف
العرب اليوم - تعرف على سبب تسمية الجامع الأزهر الشريف

GMT 02:36 2018 الخميس ,08 شباط / فبراير

قاسم تؤكّد أنّ القدس أبرز ما يجذبها في الفن التشكيلي
العرب اليوم - قاسم تؤكّد أنّ القدس أبرز ما يجذبها في الفن التشكيلي

GMT 05:49 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

سقوط 150 رطلًا من الحديد على بريطانية في "الجيم"
العرب اليوم - سقوط 150 رطلًا من الحديد على بريطانية في "الجيم"
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab