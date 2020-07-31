

تصدرت أغنية يا بلدنا يا حلوة للنجم الكبير عمرو دياب، تريند موقع يوتيوب بعد أقل من ٢٤ ساعة من طرحها، وكان الهضبة قد طرح مساء أمس الأربعاء أغنيته الجديدة "يابلدنا ياحلوة" والتي يهديها الي مصر.

"يا بلدنا يا حلوة" اغنية في حب مصر من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكوروكان عمرو دياب قد انتهى من تصوير الأغنية منذ أيام مع المخرج طارق العريان وذلك في عدد من المناطق الأثرية والسياحة بالقاهرة.

وحرص دياب والعريان على تقديم رسالة حب إلى مصر عبر إبراز جمالها المتأصل في حضارتها ومناطقها الأثرية وشورارعها العتيقة ومبانيها التاريخية.

وحرص صناع العمل على إبراز الهوية المصرية الثقافية والحضارية من خلال الأغنية التي تمثل وجوه المصريين جزءا مهما منها.