نجوى كرم تنجو من السقوط على مسرح arabs got talent

كادت الفنانة نجوى كرم أن تسقط على خشبة مسرح برنامج "Arabs Got Talent" فى موسمه السادس والمذاع عبر قناة MBC4.



وكانت نجوى كرم فى طريقها لتقبيل الطفلة نوف الحوسني التي قدمت عرضا راقصا لفت الأنظار، وخلال عودتها إلى كرسيها اختل توازنها ولكنها تداركت الموقف، ونظرت للجمهور ومازحتهم قائلة: "عين عين".