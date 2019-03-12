رجل يصيب نجوى كرم بالخجل والصدمة بمكالمة هاتفية واعتراف جريء

كشفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، سرًا خاصًا عن حياتها العاطفية مؤكدة أنها أصيبت بالصدمة في بداية الأمر.

نجوى كرم، قالت خلال لقائها في برنامج «كاربول كاريوكي»، مع الفنان هشام الهويش، والمذاع عبر فضائية دبي، إن رجلاً لم تكشف هويته اتصل بها معربًا عن حبه لها.

وأضافت، أنها شعرت حينها بالكثير من الخجل وكادت تقفل الخط بسبب ذلك، و أنها أصيبت بالصدمة لأنها كانت تعرف ذلك الرجل منذ فترة طويلة من دون أن تعلم أنه مغرم بها.

وتوجهت إلى مقدم البرنامج بالقول إنها تدعوه إلى حفل زفافها في حال قررت الزواج.

كما كشفت عن سر رشاقتها وثبات وزنها قائلة، إنها تحافظ دائمًا على ممارسة الرياضة باستمرار، في كل أوقاتها، كما تحرص على تناول كل الأطعمة التي تحبها ولكن بكميات قليلة جدًا ولا تحرم نفسها من شيء.

وشاركت خلال الحلقة الفنان هشام الهويش، بعدد من أهم الرياضيات التي تمارسها وحاول تقليدها خلال الحلقة.

من ناحية اخرى يعرض لنجوى كرم حاليًا برنامج Arabs Got Talent، مع كل من الإعلامي اللبناني علي جابر والفنان المصري أحمد حلمي.