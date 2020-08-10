أسرار جديدة عن عودة ليلى إسكندر إلى زوجها السعودي يعقوب الفرحان

صرحت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر بأنه لم يقع الطلاق بينها وبين زوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان، مشيرة إلى أنه كان مجرد خلاف وتم حله قبل أن يقع الطلاق بشكل رسمي.وقالت ليلى خلال فقرة الأسئلة التي فتحتها لمتابعيها على موقع "سناب شات" :"الحمد لله زعل صغير وراح ما كبر أكثر.. ويوسف وبو يوسف أهم شي في حياتي.. الحمد لله عدت على خير بفضل دعواتكم".

أما عن اتهام إحدى متابعتها لها بالكذب بشان إعلانها الطلاق ثم عادت له مرة أخرى، قالت :"أنا قلت لكي أني تطلقت؟.. وين بالله وريني.. أنا زعلت وبكل صراحة كتبت أعلن انفصالي.. يعني واضحة بعد.. تبغون تقولون تطلقت على كيفكم؟.. زعلت وبعدين رضيت الحمد لله.. ليش تبغون تطلعوني كذابة غصب؟؟.. ليش متضايقة اني تصالحت مع زوجي بدال ما تقول برافو ما خربت بيتها بإيديها".

وأضافت:"كل من كتب علينا كلمة متطلقين رفعت قضية عليه.. خاصة المواقع المرتزقة على إنستغرام".

وألمحت إسكندر من خلال ردها على إحدى متابعيها التي دعت لها بأن يخذل الله كل من يحاول أن يفرق بينها وبين زوجها، بأن هناك واحدة بالفعل حاولت التفرفة بينهما، حيث قالت :"الله يزيد كيدها في نحرها وبس.. الحمد لله لا أحد قدر أو بيقدر يفرقنا.. دعواتكم لنا كانت أقوى من شر بعض البشر".

وأوضحت أنها مستعدة أن تسامح على الخيانة أيضا من أجل الحفاظ على بيتها وابنها، معلقة :"نسامح عادي.. في طفل وفي غيلة وفي خسارة.. كله قدام رجل يوسف ولدي ولا شيء" وكان الفنان السعودي يعقوب الفرحان قد فاجأ الجمهور خلال ظهوره برفقة زوجته ليلى إسكندر بلوك جديد، مختلف كلياً عن الإطلالة التي اعتاد الجمهور على رؤيته بها.

فبعد حالة الجدل التي أثارتها إسكندر بإعلانها عودتها لزوجها الفرحان عقب أسبوعين فقط من إعلانها الانفصال، نشرت صورة حديثة تجمعها بزوجها ما أثار ضجة كبيرة، حيث ظهر الفرحان بلوك جديد مختلف جدًا بعدما تخلى عن شاربه ولحيته مما أدى إلى اختلاف كبير جدًا في ملامحه.يُشار إلى أن إسكندر والفرحان كانا قد أثارا الجدل قبل فترة بعد ظهورهما في أحد البرامج التلفزيونية وقام الفرحان خلالها بإلباسها الحذاء على الهواء مباشرة.

بدأت شهرة ليلى إسكندر من خلال مشاركتها في برنامج المواهب ستار أكاديمي في موسمه الأول، وفي العام التالي أدت دور البطولة كممثلة ومغنية في مسرحية "إنسان" للأمم المتحدة وشاركت الفنان الكويتي نبيل شعيل بدويتو "لبنان".وفي 2007 أطلقت أولى أغنياتها الخليجية موتني حب كلام بألحان فهد الناصر وتوزيع ميشيل فاضل، وأطلقت في العام 2009 ثاني عمل مصور من إخراج ليال راجحه لأغنية "السالفة وما فيها" وكلمات عبد الله الشامسي وألحان فايز السعيد التي خولتها لتحصد لقب "أفضل من غنّى خليجي" في ذلك العام باستفتاء لتلفزيون دبي.