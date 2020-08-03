ليلى إسكندر تعلن انفصالها عن يعقوب الفرحان

اعلنت النجمة اللبنانية ليلى إسكندر انفصالها عن زوجها ووالد ابنها الوحيد، الفنان يعقوب الفرحان، وهو الخبر الذي شكّل صدمة قوية لفانز الثنائي، خاصة أن النجمين كانا حريصان على اظهار حبهما وقوة ارتباطهما في مختلف المناسبات ولقاءاتهما الإعلامية.

ليلى فاجأت متابعيها عبر حسابها على تطبيق «سناب شات»، وكتبت: «اعلن انفصالي رسميًا عن يعقوب الفرحان»، دون ذكر أي أسباب، ثم قامت بإلغاء متابعة كل الأشخاص والصفحات التي كانت تتابعها عبر حسابها اللاسمي على انستجرام، بما فيهم الفرحان، في الوقت الذي مازال فيه الأخير يتابع إسكندر، ولم يهتم بالتعليق على إعلان ليلى لخبر انفصالهما.

يُذكر أن ليلى إسكندر تزوجت سراً من يعقوب الفرحان 2011، وقد أعلنا خبر زواجهما عام 2015 وسط انتقادات قوية لنظراً لاختلاف ديانتهما حينها، وعلى الرغم من أن ليلى اعلنت إسلامها، ورُزقت من النجم السعودي بـ«يوسف» سبتمبر 2018، استمرت الانتقادات القوية تلاحقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جرأة ملابسها بما لا يتفق مع عادات وتقاليد المجتمع السعودي.

الفرحان لم يكن الزوج الأول في حياة ليلى، حيث سبق وتزوجت الفنانة اللبنانية من رجل الأعمال الكويتي رائد العبكل، بعد علاقة صداقة جمعتهما لـ7 سنوات، في الوقت الذي انفصلت عنه بعد 5 أيام فقط على زواجهما.