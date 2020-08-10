دانا الحلبي تأسف من تجاهل أمل عرفة لها في حال كانت تقصده

تفاجأ عدد من متابعي الفنانة اللبنانية دانا حلبي بتصريحات الممثلة السورية أمل عرفة، معتبرين أنها تحمل إهانة لنجمتهم، وفي التفاصيل، فقد استقبلت أمل عرفة سؤالا حول ما إذا كانت تخاف على ابنتيها مريم وسلمى من دانا، لتجيب"مين دانا"، ليتدارك المذيع الأمر ويوضح أن المقصود دانا حلبي التي انتشرت أخبار عن ارتباطها بالممثل السوري عبدالمنعم عمايري، لتجيب عرفة بأنها لا تعرف شيئا عن حقيقة الأمر، ولم تؤكد أو تنف الارتباط، مشيرةً إلى أن هذا السؤال يجب أن يتم توجيهه لعبد المنعم وليس لها.

كما أكدت عرفة أنها لا تخاف على ابنتيها بشكل عام من زوجة الأب، وتحدثت عن الحب بحياتها، مؤكدة أنها تتمنى أن تعيش قصة حب جديدة، وأنها ستعلن الأمر عند حدوثه ولن تخفيه، واستطردت أن ابنتيها تتمنيان لها أن تعيش الحب.هذه التصريحات أحزنت متابعي الفنانة دانا حلبي بخاصة أنهم لم يروا أي تصريح منها أو رد على تصريحات عرفة، وطالبوها بالخروج عن صمتها.

وردت دانا، على حديث الممثلة أمل عرفة عندما قالت "مين دانا"، وأكدت الفنانة اللبنانية أنها قامت مؤخرا بزيارة إلى منزلها في سوريا برفقة الممثل عبد المنعم عمايري، كما أشارت إلى أنها اتصلت بعرفة" للاطمئنان على صحتها بعد الكشف عن إصابتها بفيروس كورونا.وتجدر الإشارة إلى أن الممثلة أمل عرفة والفنانة دانا حلبي قد تبادلتا التعليقات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أنباء عن خطوبة حلبي، من زوج عرفة السابق، عبد المنعم عمايري.

ولم يعرف السياق الذي جعل أمل عرفة تكتب ذلك لحلبي، لكن ترجيحات أشارت إلى وجود اتصال بينهما خارج مواقع التواصل الاجتماعي.وكتبت عرفة لحلبي، إنها أطيب قلب، لترد حلبي عليها بكلمة "بحبك" في سابقة بينهما؛ ما جعل المتابعين يذهبون إلى مباركة عرفة لخطوبة حلبي.