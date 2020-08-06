تتصدر الفنانة السورية أمل عرفة حديث الجمهور بعد إعلانها إصابتها بفيروس كورونا مساء أول أمس الإثنين، لتنهال عليها رسائل الدعم والمساندة من محبيها وزملائها الفنانين، حيث وجهت الفنانة جومانة مراد رسالة إلى صديقتها أمل عرفة قالت فيها:"ألف ألف سلامة حبيبتي وإن شاء الله الشفاء العاجل وترجعي لنا بابتسامتك الجميلة المعتادة" كما نشرت الفنانة شكران مرتجى صورة لزميلتها أمل عبر ستوري إنستغرام علقت عليها :" الله يحميكي ويعافيكي ويكون معك ومعنا يارب"، فيما قالت مها المصري، في تغريدة عبر "تويتر": "سلامة قلبك يا أمولة وإن شاء الله ما بتشوفي شر.. غيمة سودا وبتزول من القلب الله يشفيكي".

أما الإعلامية زينة يازجي زوجة الفنان السوري عابد فهد فقد كتبت:" سلامتك أمل بالشفاء العاجل والكامل"، كما دعمت الفنانة هبة نور زميلتها أمل وكتبت عبر ستوري إنستغرام:" سلامة قلبك أمولة وإن شاء الله بأقرب وقت بتتحسني وبتكوني مع محبينك" وقال الفنان باسم ياخور:" أتمنى الشفاء العاجل لأمل، وإن شاء الله ترجع لنشاطها الطبيعي والله يحميها ويحمي عائلتها والجميع إن شاء الله"، كما كتبت الفنانة الإماراتية أحلام اليوم الثلاثاء، على حسابها بـ"تويتر": "سلامة قلبك، ربى معاك ويحرسك، ويجعل ما جاك تكفير، اعذرينى يا غالية تو اسمع الخبر، والله إنك غالية، وربى يرفع عنك وعن كل الناس.. بحبك".

وعلقت الفنانة اللبنانية كارمن لبس:" ما تخافي أمل، إنتي بتهزمي الكورونا وغير كورونا بروحك الحلوة وقوّتك. سلامة قلبك، قطوع وأكيد رح يمرّ انشالله"، حيث كان قد أعلنت الفنانة السورية أمل عرفة، عبر "فيسبوك"، إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت: "خمس أطباء لحد الآن أكدوا إصابتى بكورونا، وبما إنى بنت حلال وبآمن بإرادة الله فأنا قوية وعم اتعامل مع حالتى وكأنها كريب عادى، رغم إنو الألم كافر، أنا بخير واللى كاتبوا الله بدو يصير" وأضافت: "الكمامة كانت رفيقتى، السبيرتو والمعقمات والكلور تقريبا كانوا برفاناتى المفضلة، مخالطة لم أخالط لذلك ما فيه داعى مخلوق صدفنى بالشارع يقلق من أى عدوى، كورونا سنصاب به جميعًا، انتبهوا على الكبار بالعمر، انتبهوا على أصحاب الأمراض المزمنة، انتبهوا من الاستهتار".

وتابعت: "بعد أيام رح أتعافى بإذن الله وأرجع أكمل تصوير، استمتعوا كل عمرى بقول الحياة مزحة مرات بتكون بايخة، شكرًا للأطباء المتواصلين على مدار الساعة معى، يللى عم يعملوه لمنع الفيروس من الوصول إلى الرئة، وكله معتمد على المناعة والثقة والطب والعلم والإيمان يذكر أن أمل عرفة هي ابنة الموسيقار السوري الراحل سهيل عرفة، وتوصف بأنها فنانة شاملة، إذ عرفت كممثلة ومطربة ومؤخرا كانت تقدم برنامجاً تلفزيونياً، ولها عدد من الأعمال الدرامية المشهورة، آخرها المسلسل الذي أثار الجدل قبل عرضه "شارع شيكاغو".