حقيقة معاناة حسين الجسمي من الاكتئاب خلال الساعات الماضية وتفكيره في الاعتزال

يبدو أن الانتقادات والسخرية التي طالت الفنان حسين الجسمي، بعد وقوع انفجار مرفأ بيروت في لبنان، لن تمر مرور الكرام على المطرب المعروف؛ إذ ترددت أنباء خلال الساعات الماضية تفيد معاناته من الاكتئاب.وسخر العديد من المغردين، من الجسمي، بعدما قام بالغناء للبنان في يوم الجيش الوطني بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيسه وكتابته تغريدة عبّر فيها عن محبته للبلد العربي، وذلك قبل يوم يوم واحد من وقوع الانفجار، حيث اتهمه كثيرون بأنه "نحس".

وتناقلت العديد من الصحف والمواقع الإخبارية، خلال الساعات الماضية، أنباء تفيد تفكير الجسمي في اعتزال الغناء نهائيًا، بسبب ضيقه الشديد وشعوره بالاكتئاب، بعدما وصفه كثيرون بـ"النحس"، ليبدأ العديد من المتابعين في تداول تلك الأنباء والتعبير عن صدمتهم ورفضهم لتوقف المطرب الإماراتي عن الغناء.

وأشارت التقارير التي نشرت تلك الأنباء، إلى أن الفنان الإماراتي أصبح مستاء للغاية من الحملة التي تتكرر كل فترة ضده، بعد تقديمه أي أغنية وطنية لأي دولة عربية؛ إذ تحدث فيها بعد ذلك أزمات وحوادث.

وأوضحت أن اعتزال الفن فكرة تراود الجسمي بقوة حاليًا، إلا أنه من المؤكد أن الفنان الإماراتي سيواجه معارضة شديدة من المقربين منه، إلى جانب جمهوره ومحبيه، لكي يطرد تلك الفكرة من رأسه.

ورجح عدد كبير من المتابعين، عدم صحة تلك الأنباء، خاصة أن هناك مقاطع فيديو ظهر فيها حسين الجسمي أكد خلالها أن السوشال ميديا لا تنال منه وأنه لا يعبأ بما يقال ضده بل يتخذه دافعًا لنجاح أكبر، واصفًا انتقادات المتابعين بأنها تساعد على النجاح والاستمرارية فقال: "هؤلاء المنتقدون في السوشال ميديا نستمد منهم النجاح".

وغرّدت يارا القاسم قائلة: "ربط الكوارث بـ حسين الجسمي صار سالفة قديمة ومُبتذلة ضحكنا مرة او مرتين بس الموضوع صار أوڤر وتحول من ملاطفة لـ سُخرية ومن سُخرية لـ خرافة حرفيًا مؤمنين بيها الرجال انسان وعنده مشاعر يعني خلوا روحكم بمكانه أكو مليون غيرة كتبوا عن بيروت ليش عايفين الكُل ولازگين بي؟! #حسين_الجسمي".

وكان حسين الجسمي كتب تغريدة في حسابه على موقع "تويتر" قال فيها: "أحب لبنان .. لتخلص الدني"، قبل فترة من وقوع انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن سقوط العشرات من القتلى وآلاف المصابين.