الفنانة السورية سارة نخلة تستغيث من ظلم زوجها السابق الفنان المصري

بعد إعلان انفصالها عنه؛ كشفت الفنانة السورية سارة نخلة، ملكة جمال سوريا السابقة، عن تطورات أزمتها مع زوجها السابق الفنان المصري.

سارة، نشرت تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بينت من خلالها أنه يرفض تطليقها وإعطائها حقوقها،كما كشفت للمرة الأولى أنه كان يأخذ أموالها خلال فترة زواجهما.

وقالت في الصورة التي نشرتها: «حسبنا الله ونعم الوكيل فيك... حسبنا الله في كل واحد بياكل حق ولية.. حسبنا الله ونعم الوكيل من جوا قلبي.. فلوسي اللي كلتها وحقي اللي عايز تاكله يا رب تشوف أيام شبه اللي عيشتهالي.. أنا قليلة الحيلة وبعيدة عن أهلي.. وريني هاتقول إيه لربنا لما يسألك ماديتهاش فلوسها ليه».

وعلقت عليها قائلة: «ادعولي والنبي في صلاة الفجر سارة بنت صباح أدعولي بفك الكرب بس ومش عايزة نجيب اسم حد إلي ظلمني وقهرني عارف نفسه كويس».

وكانت الفنانة السورية، قد قامت برفع دعوى خلع ضد زوجها الفنان المصري أحمد عبدالله محمود، بعد أن رفض تطليقها، وأوضحت أن رغبته في التهرب من حقوقها المادية بعد الطلاق سبب هذا الرفض.

سارة، كانت قد أعلنت خبر انفصالها عن أحمد عبدالله محمود، بشكل مفاجئ لجمهورها بعد سنوات قليلة من زواجهما.

من ناحية أخرى، تواصل سارة نخلة تصوير مشاهدها بمسلسل «حكايتي»، وتخوض من خلاله سباق الدراما الرمضاني القادم وتتعاون من خلاله مع ياسمين صبري ووفاء عامر.