الفنان أحمد جمال أثناء يحضير لالبومه الجديد



يستعد الفنان الشاب أحمد جمال لإصدار ألبومه الغنائى قريبا، ويعمل حاليا بصحبة فريق عمله على إنهاء اللمسات الأخيرة لظهور الألبوم للنور.

وشارك نجم برنامج "أرب آيدول"، جمهوره بمقطع فيديو له ولفريق العمل الخاص بتحضير ألبومه الجديد من داخل الاستديو، وعلق قائلا "مع ميمى ومحمد شفيق فى الاستديو والألبوم الجاى كله ضررررب".