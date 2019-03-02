الفنان أحمد عز يتعرض لإصابة شديدة خلال التصوير

تعرض الفنان المصري أحمد عز لإصابة شديدة في أحباله الصوتية أثناء تأدية أحد مشاهده في فيلم “أولاد رزق2”.

عز قام بتأدية أحد المشاهد التي استدعت رفع صوته، مما أدى إلى إصابة أحباله الصوتية بالتهاب، لكنه أصر على استكمال المشهد مما تسبب في تفاقم إصابته، مما استدعى ذهابه إلى المستشفى، وطالبه طبيبه بالراحة.

وفي أول تصريح له، طمأن الفنان المصري جمهوره على حالته الصحية، بقوله: “تعرضت لالتهاب بالأحبال الصوتية نتيجة العمل المتواصل منذ أغسطس الماضي، وحصلت على راحة ليوم واحد فقط”.

وأضاف: “تناولت الأدوية المعالجة وبعض الأعشاب، والحمد لله أنا تمام وزي الفل”، لافتا إلى أنه سيستأنف تصوير مشاهده في فيلم “أولاد رزق2” يوم السبت 2 مارس.

وفيلم “ولاد رزق2” يشارك في بطولته الفنان أحمد عز، والفنان عمرو يوسف، والفنان أحمد داوود، والفنان أحمد الفيشاوي، والفنان خالد الصاوي، والفنان باسم سمرة، والفنانة نسرين أمين، وهو من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان ويحمل الجزء الثاني عنوان “عودة أسود الأرض”.