يكرم النجم خالد سليم في الدورة الخامسة من حفل cairo wedding festival كأشيك مطرب مصري، ويكرم عن دوره في مسلسل أبواب الشك وعن أغنية لسه كبير.

كما يتم تكريم النجمة مي سليم وعبير صبري و دينا فؤاد و دنيا عبد العزير وراندا البحيري ورنا سماحة ومحمد رشاد، 8 فبراير/ شباط المقبل، في فندق الدوسيت.