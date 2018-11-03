الفنان المصري خالد سليم يتعرض لأزمة صحية شديدة
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الفنان المصري خالد سليم يتعرض لأزمة صحية شديدة

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العرب اليوم - الفنان المصري خالد سليم يتعرض لأزمة صحية شديدة

الفنان المصري خالد سليم
القاهرة - العرب اليوم

تعرض الفنان المصري خالد سليم لأزمة صحية شديدة ألزمته المنزل بأمر من الطبيب للراحة التامة.

خالد سليم بعد أيام من الراحة طمأن جمهوره على صحته، وقال إنه تعافي قليلا، وكتب على صفحته الشخصية: «شكرا لكل اللى زارونى وسألوا عنى سواء بالتليفون أو بالرسائل، وألف شكر على الورد والجنزبيل وورق الجوافة والأدوية اللى حبيايبى بعتوهالى، أنا الحمد أحسن».

جمهور خالد سليم دعا له بالصحة والعافية من خلال عدد كبير من التعليقات عبر حسابه الشخصي، وذلك بعدما قام الفنان بنشر صورة للأدوية التي يتناولها.

الفنان المصري خالد سليم يتعرض لأزمة صحية شديدة

الفنان المصري شارك في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل «رسايل»، حيث قام بدور البطولة بجوار الفنانة المصرية مي عز الدين، مها أحمد، وعدد آخر من الفنانين.

خالد سليم احتفل مؤخرا بعيد ميلاد زوجته في الساحل الشمالي وسط حضور عدد كبير من الفنانين.

الفنان المصري من مواليد عام 1972، مطرب وممثل مشهور، يجيد الغناء بعدة لهجات، تم حصوله على أحسن صوت صاعد في عام 2000، ومن بين ألبوماته الناجحة: «ولا ليلة ولا يوم، السلم والتعبان،قالت أحبك، خد الجميل، عالم تاني».

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الفنان المصري خالد سليم يتعرض لأزمة صحية شديدة الفنان المصري خالد سليم يتعرض لأزمة صحية شديدة



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الفنان المصري خالد سليم يتعرض لأزمة صحية شديدة الفنان المصري خالد سليم يتعرض لأزمة صحية شديدة



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