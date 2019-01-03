تعرّف على أسرار حياة إلهام شاهين بمناسبة ذكرى ميلادها

تطفىء الفنانة إلهام شاهين في الثالث من يناير/ كانون الثاني ، الشمعة الثامنة والخمسين من عمرها لتبدأ عامًا جديدًا حافلًا بالطموحات لاستعادة أمجاد السينما المصرية.

وطال الفنانة الهام شاهين الكثير من الشائعات , بخاصة فى علاقاتها الزوجية ولكن المؤكد هو ارتباطها بأربعة رجال بعلاقات مختلفة انتهت جميعها بالفشل، أولها مع رجل الأعمال عادل حسني الذي تزوجته رغم فارق السن، والثانية ارتباطها سرًّا برجل الأعمال اللبناني عزت قدورة، كما ارتبطت أيضًا بعلاقة مع الفنان المعتزل وجدي العربي والذي خطبها لكن تم فسخ الخطوبة، والرابعة مع رجل الأعمال رامي لكح ولم تستمر لاختلاف الديانة.

وأجهضت إلهام شاهين نفسها مرتين متتاليتين على الرغم من زواجها أكثر من مرة، حيث كانت تخشى مسؤولية تحمل تربية الأطفال , بخاصة وأنها كانت غير مستقرة في زيجاتها بالإضافة إلى حبها للفن.