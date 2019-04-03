سمية الخشاب ووالدتها تؤديان العمرة بالتزامن مع تكريمها بالسعودية

تصل اليوم الأربعاء النجمة سمية الخشاب السعودية وذلك لإستلام تكريمها كضيف شرف في ملتقي المرأة السعودية الثالث، حيث وجهت سمية الشكر لوزارة الإعلام من خلال صفحتها علي الفيس بوك حيث كتبت " كل الشكر والتقدير لوزارة الإعلام السعودية وملتقي المرأة السعوديه الثالث وكل الود والحب لأهل السعودية الشقيقة لام الدنيا مصر..سعيدة جدا بتكريمي وكضيفة شرف للملتقي والحمد والشكر لله علي النجاحات المتتالية.

وفي السياق ذاته تؤدي سمية ووالدتها العمرة بالتزامن مع وجودها بالسعودية للتكريم.