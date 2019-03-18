بدء عزاء جلال عيسي وغياب طليقته صفية العمري

بدأ عزاء الفنان الراحل جلال عيسى، في مسجد المحروسة بالمهندسين بعدما توفي أمس، عن عمر ناهز 82 عامًا.

وتغيب عن حضور العزاء الفنانة صفية العمرى طليقة الفنان الراحل وهو ما اعلنت عنه فى تصريحات صحفية لها بسبب ارتباطها بالسفر خارج مصر.

جلال عيسى كان لاعب كرة سلة في النادي الأهلي حتى اكتشفه المخرج أحمد ضياء الدين، فمنحه أولى فرصه في فيلم المراهقات 1960، وقبلها قدم أدوارًا صغيرة في باب الحديد عام 1958، ويعتبر فيلم شد أجزاء في عام 2015 هو آخر أعمال الفنان الراحل.