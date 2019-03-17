وفاة الفنان جلال عيسي عن عمر يناهز 82 عاماً

أكد المخرج أحمد النحاس خبر وفاة الممثل جلال عيسى، وحرص على نعيه من خلال حسابه على موقع الفيسبوك حيث كتب "أنه العمر وأمر الله.. ولكن الفراق صعب للأصدقاء، منذ أن تقابلنا أول مرة في فيلم "الطائرة المفقودة" إلى أن ودعنا اليوم، في جنة الخلد.. الفنان الطيب جلال عيسى".

يذكر أن جلال عيسى من مواليد 17 يوليو 1937 ومن أشهر الأفلام التي شارك بها معسكر البنات والمراهقات وأغلى من حياتي وأنف وثلاث عيون وأونكل زيزو حبيبي والحب الخالد وغيرها.