

حرص صناع فيلم "البدلة" على التجمع سويا ومشاهدة فيلم "البدلة"، وسط الجمهور فى سينما سيتى ستارز، وكان على رأس الحضور تامر حسنى، اكرم حسنى، ماجد المصرى، والمنتج وليد منصور، وذلك من أجل الاحتفال بالنجاح الكبير الذى يحققه الفيلم بالسينمات منذ طرحه وتصدره للإيرادات.



كما حضر نخبة من النجوم مثل سامو زين، دياب، هنا شيحة، شذى، راندا البحيرى، كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، رنا سماحة، مينا عطا، محمد سراج، المذيع ممدوح الشناوى، وكان فى استقبالهم محمد منصور.

والتف الجمهور حول فريق العمل، داخل قاعات السينما وخارجها، من أجل التقاط الصور التذكارية مع الأبطال وتحديدا تامر حسنى الذى وجد صعوبة كبيرة فى الخروج من المول بسبب التدافع حوله، ولكن نجح وليد منصور فى ذلك الأمر.

فيلم "البدلة" من سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج وليد منصور، وقصة وبطولة تامر حسني، بمشاركة أكرم حسنى، وامينة خليل، وماجد المصرى، ودلال عبد العزيز، ومحمود البزاوى، وحسن حسني، وطاهر أبو ليلة، ومحمد سراج، وضيوف الشرف حسن الرداد وايمى سمير غانم وأحمد زاهر وأحمد شوبير ومجدى عبد الغنى وتامر أمين.

تامر حسنى حرص فى فيلم "البدلة" على أن يقدم عملاً كوميديا يهدف إلى رسم الابتسامة على الجمهور، بجانب وجود النجم اكرم حسنى والذى يشارك فى بطولة العمل وكان إضافة قوية وشكل دويتو فنى كبير مع تامر حسنى، فضلاً عن الإمكانيات الفنية التى سخرها منتج العمل وليد منصور من أجل إخراج الفيلم فى أفضل صورة، وهو ما ظهر للجمهور من خلال مشاهد الأكشن والتى يتم لأول مرة تحطيم مول بالكامل بسبب عددة مشاهد.