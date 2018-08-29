حرص صناع فيلم "البدلة" على التجمع سويا ومشاهدة فيلم "البدلة"، وسط الجمهور فى سينما سيتى ستارز، وكان على رأس الحضور تامر حسنى، اكرم حسنى، ماجد المصرى، والمنتج وليد منصور، وذلك من أجل الاحتفال بالنجاح الكبير الذى يحققه الفيلم بالسينمات منذ طرحه وتصدره للإيرادات.
كما حضر نخبة من النجوم مثل سامو زين، دياب، هنا شيحة، شذى، راندا البحيرى، كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، رنا سماحة، مينا عطا، محمد سراج، المذيع ممدوح الشناوى، وكان فى استقبالهم محمد منصور.
والتف الجمهور حول فريق العمل، داخل قاعات السينما وخارجها، من أجل التقاط الصور التذكارية مع الأبطال وتحديدا تامر حسنى الذى وجد صعوبة كبيرة فى الخروج من المول بسبب التدافع حوله، ولكن نجح وليد منصور فى ذلك الأمر.
فيلم "البدلة" من سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج وليد منصور، وقصة وبطولة تامر حسني، بمشاركة أكرم حسنى، وامينة خليل، وماجد المصرى، ودلال عبد العزيز، ومحمود البزاوى، وحسن حسني، وطاهر أبو ليلة، ومحمد سراج، وضيوف الشرف حسن الرداد وايمى سمير غانم وأحمد زاهر وأحمد شوبير ومجدى عبد الغنى وتامر أمين.
تامر حسنى حرص فى فيلم "البدلة" على أن يقدم عملاً كوميديا يهدف إلى رسم الابتسامة على الجمهور، بجانب وجود النجم اكرم حسنى والذى يشارك فى بطولة العمل وكان إضافة قوية وشكل دويتو فنى كبير مع تامر حسنى، فضلاً عن الإمكانيات الفنية التى سخرها منتج العمل وليد منصور من أجل إخراج الفيلم فى أفضل صورة، وهو ما ظهر للجمهور من خلال مشاهد الأكشن والتى يتم لأول مرة تحطيم مول بالكامل بسبب عددة مشاهد.
GMT 19:06 2018 الأربعاء ,29 آب / أغسطسكليب لويس فونسى Calypso يحقق 155 مليون مشاهدة
GMT 19:02 2018 الأربعاء ,29 آب / أغسطسالفنان أحمد جمال أثناء يحضير لالبومه الجديد
GMT 19:00 2018 الأربعاء ,29 آب / أغسطسعلى ربيع يستعين بمعظم أبطال "سك على اخواتك" فى مسلسله الجديد
GMT 18:57 2018 الأربعاء ,29 آب / أغسطس"ألفت عمر" عمر ناجي لم يعتزل لكنه اعتذر عن أعمال لا تليق بمكانته الفنية
GMT 18:54 2018 الأربعاء ,29 آب / أغسطسطاهرة تحصد نجاح أغنيتها المغربية "هدا هدا" بعد طرحها بيومين
ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
أرسل تعليقك