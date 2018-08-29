

حرصت الفنانة هند صبرى على تهنئة الفنان محمد إمام، بحفل زفافه، الذى أقيم بالساحل الشمالى أمس الثلاثاء.

ونشرت هند صبرى، صورة تجمعها بمحمد إمام على حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، وكتبت عليها قائلة: "ألف مبروك زواجك يا محمد ربنا يبارك لك ويسعدك".

وشهد حفل زفاف نجل الزعيم عادل إمام، بإحدى القرى السياحية فى الساحل الشمالى، حضور عدد من أبرز نجوم الفن.