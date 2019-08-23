أثارت إحدى مسرحيات المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة النجم أحمد عبد العزيز عاصفة من الجدل داخل وخارج المهرجان ولاحقها اتهامات بالترويج لأفكار صهيونية لما تناولته من أفكار خاصة أنها تتعرض للـ " هولوكوست ".

المسرحية حملت عنوان " سوبيبور " لجامعة عين شمس وتشارك في المسابقة الثانية بالمهرجان وتدور أحداثها في وقت الحرب العالمية الثانية في إحدي المعسكرات النازية والاضطهاد ضد اليهود من الألمان أثناء الحرب العالمية الثانية وقدم العرض حالات انسانية مضطهدة في احدي معسكرات الإبادة النازية يسمي " سوبيبور " .

العرض تناول المأساة الإنسانية لليهود في هذا التوقيت وكيف يفعلون مثل هذه الافعال الإجرامية في وطننا العربي، وقد انقسم من شاهدوها عليها، فالبعض اعتبرها تعاطفا مع الصهيونية والبعض الآخر تعامل مع قضية المسرحية بشكل انساني بحت لأن نهاية العرض تؤكد علي جملة " كيف للانسان الذي ذاق العذاب أن يذيقه لغيره " .

سوبيبور" تصحيح لغوي زياد هاني كمال، إعداد موسيقي عمرو صلاح، مكياج نادين أشرف وأشرقت مدكور، ملابس أميرة صابر، دراما حركية هاني فاروق، ديكور محمد أبو الحسن، إضاءة محمد جبر، تأليف وإخراج محمد ذكي.