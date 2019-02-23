رسالة تامر حسنى لجمهوره بعد حفلته فى السعودية

وجه السوبر ستار تامر حسنى، رسالة لجمهوره الذى حضر حفلته، الجمعة، فى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، فى جدة، الذى استمر لمدة تجاوزت 3 ساعات غنى فيها العديد من أغانية طوال مشواره الفنى بناءً على رغبة الجمهور.

وقال تامر حسنى فى رسالته "كان من أحلام حياتى إن الشعوب تغنى أغانيا وبالصبر والاجتهاد بفضل ربنا قدرت أحول نجاحى المحلى إلى دولى ودى حاجة مش سهلة خالص بس ربنا بيكرم دايماً على قد التعب".

تامر حسنى، بدأ فقرته بأغنية "عيش بشوقك"، ثم تابعه بعد ذلك تقديم "كل مرة"، و"بنت الايه"، و"قرب حبيبى"، و"اكتر حاجة"، و"ضحكتها مبتهزرش"، "ارجعلى"، و"بتغيب"، و"كل حاجة بينا"، و"لولا الهوا"، و"حلم سنين"، و"وأخيرا"، و"ناسينى ليه"، و"عمرى ابتدا"، و"نور عينى"، و يانا يا مفيش"، و"لو كنت نسيت"، و"يا تاعبنى"، و"ميحرمنيش منك"، و"الله يباركلى فيك"، و"كفايك اعذار"، و"100 وش".

تامر حسنى خلال الحفل حرص على تحية الفنان أحمد حاتم الذى وصفه بنجم المستقبل، كما وجه التحية للمخرج عثمان أبو لبن، كذلك تحية الفنان محمد عبد الحافظ الذى كان من ضمن الحضور، وبعد ذلك قدم تامر حسنى عدد كبير من أشهر الأغنيات "كل اللهجات"، و"كل سنة وانت طيب"، و"عنيا بتحبك"، و"ريح بالك"، و"كل اللى فات"، و"شكلى هحبك"، و"180 درجة"، و"صوتك"، و"قرب كمان"، كما وجه تامر حسنى الشكر لكل من شارك فى الحفل مثل الفنان أحمد عصام بالألعاب النارية، ووليد الحريرى مهندس الإضاءة، وعاصم السيد مهندس الصوت، والمنظم محمد ذكى، قبل أن يختتم بعد ذلك الحفل بأغنية "عيش بشوقك".