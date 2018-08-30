هنأ الفنان كريم محسن، النجم تامر حسني بنجاح فيلمه الأخير، "البدلة" وألبوم "عيش بشوقك"، كما قدم الاعتذار له بسبب تأخره في تهنئته.
ونشر كريم، صور مجمعة لتامر، عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق عليها قائلًا:" بوست طويل شوية معلش استحملوني.. أحب أبارك لحبيبي تامر حسني على نجاحه المستمر اللي كلنا بنتعلم منه نجم بمعني الكلمة وطبعا مش محتاج أشكره علي وقفته معايا كتير في حياتي.. ألف مبروك يا حبببي علي الألبوم من أحلي ألبومات إللي اتعملت عامة".
وتابع: "ألف سلامة خضتنا عليك ويارب ما تشوف وحش أبدا وبالنسبة للفيلم أنا عارف إنه مكسر الدنيا والمجهود باين.. وأخيرًا أنا آسف ان المباركة جت متأخرة بس أنا مراتي كانت بتعمل عملية في المستشفي وأبويا تعبان في المستشفى، وهيعمل عمليتين الحمد لله على كل شئ وألف مبروك يا حبيبي علي السنة اللي كلها نجاحات".
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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