

هنأ الفنان كريم محسن، النجم تامر حسني بنجاح فيلمه الأخير، "البدلة" وألبوم "عيش بشوقك"، كما قدم الاعتذار له بسبب تأخره في تهنئته.

ونشر كريم، صور مجمعة لتامر، عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق عليها قائلًا:" بوست طويل شوية معلش استحملوني.. أحب أبارك لحبيبي تامر حسني على نجاحه المستمر اللي كلنا بنتعلم منه نجم بمعني الكلمة وطبعا مش محتاج أشكره علي وقفته معايا كتير في حياتي.. ألف مبروك يا حبببي علي الألبوم من أحلي ألبومات إللي اتعملت عامة".

وتابع: "ألف سلامة خضتنا عليك ويارب ما تشوف وحش أبدا وبالنسبة للفيلم أنا عارف إنه مكسر الدنيا والمجهود باين.. وأخيرًا أنا آسف ان المباركة جت متأخرة بس أنا مراتي كانت بتعمل عملية في المستشفي وأبويا تعبان في المستشفى، وهيعمل عمليتين الحمد لله على كل شئ وألف مبروك يا حبيبي علي السنة اللي كلها نجاحات".